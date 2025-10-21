Новини
Евролигата остава в България до декември
Автор: Лъчезар Тодоров 13:52Коментари (0)79
© x.com/HapoelTLVBC
Баскетболният Апоел Тел Авив е получил разрешение да приеме домакинските си мачове от Евролигата в своята родина Израел. Същото се отнася и за другия участник в елитната европейска надпревара Макаби Тел Авив, който домакинства в Белград.

Двата отбора изиграха първите си домакински срещи в столиците на България и Сърбия заради войната в Газа.

До 1 декември Апоел ще изиграе в София мачовете си с Монако (23 октомври), Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември), както и с Реал Мадрид (25 ноември), но този мач ще бъде в Ботевград.

"Развълнувани сме да съобщим за завръщането на Евролигата в Израел от 1 декември 2025 година. Клубът иска да благодари на ръководството на Евролигата и на нейния шеф Паулиус Мотиеюнас за разбирането и подкрепата. Детайли около продажбата на билетите ще станат ясни скоро", заявиха от клуба.
