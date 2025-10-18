Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (6)
България е балкански шампион по таекуондо
Автор: Георги Куситасев 13:10Коментари (0)73
© БФ Таекуондо
Българският национален отбор по олимпийско таекуондо стана балкански шампион, на завършилата надпревара в Дупница. Нашите представители спечелиха впечатляващите 79 медала във всички възрастови групи, а именно деца (Клас А и Б), юноши, кадети, младежи, мъже и жени. Това направи България балкански шампион в генералното класиране.

Вторият ден на Балканското първенство бе доста интересен, особено в срещите, в които българските състезатели играеха финали. Всички в залата подкрепяха всеки един, който се бори за златен медал. Нашите таекуондисти спечелиха 22 медала в отделните възрастови групи. 

Най-добрите ни таекуондисти при мъжете и жените не можаха да се включат в турнира, тъй като са на подготвителен лагер в Китай, преди Световното първенство, което започва на 23 октомври в Уси, Китай. Въпреки това, те следяха всичко, което се случваше в Спортната зала в Дупница и поздравяват всички български медалисти. Днес и утре отново в гр. Дупница ще се проведе турнира Балкан куп G1, в който има записани над 800 участници.
