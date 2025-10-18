Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (6)
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
Автор: Георги Куситасев 11:50Коментари (0)70
© FB: Nikolay Zheynov
Мениджърът на мегазвездата ни спорта Карлос Насар - Николай Жейнов разкри в предаването "ЕвроДикоф", че от чужбина предлагат на щангиста ни договор, по който той ще взима около 120 000 долара на месец, а у нас не може да се стигне до консенсус с Българска федерация по вдигане на тежести за такъв, който е на стойност 3800 лева, но не заради парите, а заради клаузите. 

"Една от клаузите по контракта е, че той преди да подпише всички свои договори със спонсори, те трябва да бъдат одобрени от Управителния съвет и след това от Президента на БФ Вдигане на тежести, т.е. ние каквото и да подписваме, след това те могат да го глобят на базата на това, че е сключил такъв вид договор", сподели Жейнов пред колегите от Евроком. 

Той разкри още пред Сашо Диков, че Насар е отказал огромни спонсорски договори от страна на родни хазартни компании и фирми за бързи кредити, защото не кореспондират с неговите разбирания.

"Може да проверите, че Карлос още не е обявен във Федерацията ни по вдигане на тежести, че е световен шампион от Норвегия, в собствената си страна!", сподели той.

"Президентът на Международната федерация заяви, че това е немислимо да се случва с най-големия талант на този спорт. Той казва, че това момче е по-добър от абсолютно всички", обяви Жейнов. 

Припомняме, че Карлос Насар даде ексклузивно интервю за "Фокус", в което коментира Модиала, скандалите във Федерацията, любовта на феновете, ЦСКА и актуалната му приятелка. Може да го видите ТУК.
