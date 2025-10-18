Новини
Защита срещу атака ще бележи шоуто Рома - Интер
Автор: Александър Антонов 08:55Коментари (0)71
© X: FCIM PICTURES
Рома приема Интер в един от най-любопитните мачове в седмия кръг от Серия "А". Той ще е на "Стадио Олимпико" с начален час 21:45 българско време.

"Римските вълци" делят върха с шампиона Наполи. Двете селекции са с по 15 точки, но головата разлика на неаполитанците е по-добра, докато тази на столичани е 7:2. Въпреки това домакините са с най-добрата отбрана в първенството до момента. На 5 октомври Рома надви Фиорентина след 2:1 във Флоренция. Единственият отсъстващ при римляните е Анхелино.

"Нерадзурите" изостават в класирането и са четвърти, имащи 12 точки. Те са с най-доброто нападение, но и доста пропусклива отбрана - 17:8. Все пак, на 4 октомври бе разгромен Кремонезе с 4:1 в Милано. Извън сметките на наставника - Кристиан Киву са: Матео Дармиан, Рафаеле Ди Дженаро и Маркюз Тюрам.

Миналият сезон Рома и Интер си размениха по една победа навън с по 1:0.

Palmsbet.com дава за Рома 3.33, равенството е оценено на 3.25, а успех на Интер - 2.25. Bethub.bg смята коефициента за Рома 3.60, хиксът - 3.35, а двойката - 2.31.






