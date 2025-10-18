Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (6)
Байерн ще дебне да счупи каръка срещу Борусия Дортмунд
Автор: Александър Антонов 08:41Коментари (0)19
© X: Sky Sport
Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд се изправят един срещу друг в дербито от седмия кръг на Бундеслигата. То ще е на стадион "Алианц Арена" с начален час 19:30.

Домакините са първи в таблицата, имащи пълен брой от 18 точки след 6 поредни победи. Головата им разлика също е най-добра от всички - 25:3. Те имаха само един труден мач - при гостуването на Аугсбург - 3:2. Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис, Хироки Ито, Джонас Урбиг и Йосип Станишич продължават възстановяването си от различни травми, а Рафаел Герейро е под въпрос. Баварците са в негативна серия от 3 поредни двубоя без успех над именития си противник - две равенства и поражение.

Борусия е втори в подреждането с 14 точки. "Вестфалци" също нямат загуба от началото на сезона, но са с две ремита. Головата им разлика е 12:4. Преди паузата за националните отбори, съставът приключи 1:1 срещу третия РБ Лайпциг у дома. Аарон Анселмино, Емре Джан и Жулиен Дюранвил са в лазарета и няма да играят днес.

Миналият сезон Байерн и Борусия записаха две равенства: 1:1 в Дортмунд и 2:2 в Мюнхен.

Шансът за Байерн според Palmsbet.com e 1.35, равенството се котира на 5.66, а двойката - 7.50. Според Bethub.bg победата срещу името на баварците е възможна при 1.38, ремито - на 5.75, а победа за Борусия - 8.75.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Защита срещу атака ще бележи шоуто Рома - Интер
 Българските таекуондисти обраха медалите в първия ден на Балканиадата
 Отличиха за изключителен принос към спорта медалистите от ТК "Фолкън"
 Карлос Насар: Благодаря от сърце на Български спортен тотализатор и останалите ми спонсори
 Грацията Стилияна Николова стана "Жена на годината"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: