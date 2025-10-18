Байерн ще дебне да счупи каръка срещу Борусия Дортмунд

© X: Sky Sport Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд се изправят един срещу друг в дербито от седмия кръг на Бундеслигата. То ще е на стадион "Алианц Арена" с начален час 19:30.



Домакините са първи в таблицата, имащи пълен брой от 18 точки след 6 поредни победи. Головата им разлика също е най-добра от всички - 25:3. Те имаха само един труден мач - при гостуването на Аугсбург - 3:2. Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис, Хироки Ито, Джонас Урбиг и Йосип Станишич продължават възстановяването си от различни травми, а Рафаел Герейро е под въпрос. Баварците са в негативна серия от 3 поредни двубоя без успех над именития си противник - две равенства и поражение.



Борусия е втори в подреждането с 14 точки. "Вестфалци" също нямат загуба от началото на сезона, но са с две ремита. Головата им разлика е 12:4. Преди паузата за националните отбори, съставът приключи 1:1 срещу третия РБ Лайпциг у дома. Аарон Анселмино, Емре Джан и Жулиен Дюранвил са в лазарета и няма да играят днес.



Миналият сезон Байерн и Борусия записаха две равенства: 1:1 в Дортмунд и 2:2 в Мюнхен.



Шансът за Байерн според Palmsbet.com e 1.35, равенството се котира на 5.66, а двойката - 7.50. Според Bethub.bg победата срещу името на баварците е възможна при 1.38, ремито - на 5.75, а победа за Борусия - 8.75.