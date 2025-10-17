© Мегазвездата във вдигането на тежести Карлос Насар в специално интервю за съвеместната рубрика между Български спортен тотализатор и радио "Фокус".



Здравейте, уважаеми зрители и слушатели на Радио "Фокус“. В студиото сме с мега звездата ни в щангите Карлос Насар след неговия пореден голям успех – трета световна титла. Здравей, Карлос, и честити златни медали, титла и рекорд!



- Здравей. Много ми е приятно да се видим.



Не спираш да радваш България и да палиш децата, които стояха до нощите да те чакат на Летище "София“. Всички – весели, снима се с тях, не остави никой без снимка, без автограф.



- Беше невероятна емоция! Толкова ми беше приятно в този момент, че дори не усетих времето как мина. Толкова много хора бяха! Като ги подкарахме на снимки, на автографи, въобще не усетих как мина времето. Много приятна емоция! Дори беше студено, аз бях по къс ръкав – нито усещах студ, нито нищо. Толкова топла емоция, че наистина беше невероятно!



Получаваш подкрепа от хората, но и от спонсори, въпреки проблемите с федерацията.



- Ами да. Благодарение на спонсорите, аз всъщност успявам да се подготвя така добре, тъй като подготовките ни са безупречни. Особено последната ми подготовка беше много трудна за мен. Без правилните професионалисти, аз нямаше да успея дори да участвам на това Световно. Спонсорите, които се включваха, това са ясните на всички – Николай Вълканов, Български спортен тотализатор, "Рашев и Ко“, "Делта Гард“, "Фортекс“, "Forcelab“, "Born Winner“. Това са моите хора, които ме подкрепят. Благодаря от сърце, тъй като без тях това нещо нямаше как да бъде възможно.



Успяваш ли сам, разбира се, с помощта на спонсорите, да покриеш всички разходи по отношение на подготовка, екип, щаб? Естествено, ти на този екип трябва да плащаш – заплати, всичко, което ти е необходимо?



- Да. Успявам напълно, но в крайна сметка това са спонсорски договори лично с мен и тези пари са предназначени за мен. Не би било редно да ги давам. Или пък най-малкото, което е – колкото ми се полага от федерацията, би трябвало да се стигне до някакво споразумение, за да може да ми ги платят в крайна сметка, което не се случи дълго време. И аз вече категорично отказвам да работя със Стефан Ботев и да подписвам какъвто и да е договор, докато той е във федерацията.



Разкажи на нашите слушатели сега за Български спортен тотализатор. Кога започнахте съвместната работа, защо? И кой те накара да повярваш в тях като част от твоите спонсори?



- Със Спортния тотализатор работим може би от 2-3 месеца заедно. Не помня точно как се случиха нещата. Мен, както знаете, ме търсят доста спонсори. Това е една държавна фирма, която подкрепя не само мен, подкрепя всички спортове и това нещо ме накара да вярвам, че не би навредило.



Ти си официално рекламно лице на родния тотализатор, а при подписването на договора с теб от институцията заявиха, че целта на споразумението е, цитирам: "стремеж за предаване на широката аудитория на твоите основни ценности – борбен дух, упоритост и стремеж към върхови постижения". Как ще го коментираш това?



- Опитвам се с всяко мое действие това нещо да го показвам, тъй като доста хора ме гледат, доста хора са се втренчили в мен и аз трябва да съм безупречен от всякаква гледна точка, не само поведение на подиума, където показвам също борбения си дух, а и поведението ми в ежедневието, поведението ми пред хора, поведението ми с фенове и т.н. Това е една личност, пълна с ценности, пълна с уроци, които съм имал в миналото си, които мисля, че са добри, и се надявам да мога да предам на хората, тъй като имам тази възможност в момента.



Получи и премия от Министерството на младежта и спорта в размер на 115 000 лева след поредната световна титула. Дава ли ти повече спокойствие такъв вид помощ?



- Дава ми спокойствие. Винаги съм си получавал парите от Министерството на спорта, между другото, никога не е имало грешка. Министерството, доколкото е възможно да помага на мен, го прави. В крайна сметка, те са длъжни, имайте предвид, че те са длъжни да финансират всяка една федерация, каквото и да се случва. Те нямат нищо общо със случващото се във Федерацията. Министерството на спорта, каквото зависи от тях, тази година са го направили.



Какво ще пожелаеш на участниците в Игрите на Български спортен тотализатор?



- Ами, пожелавам им да бъдат здрави, да се радват на живота, да се обичат и да следват примера ми, тъй като мисля, че е добър.



Благодарим ти много и ти желаем здраве и успехи в и извън спорта!



- Благодаря много.



