Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (5)
Карлос Насар за новата любима: Имаше искра още от самото начало
Автор: Георги Куситасев 08:43Коментари (0)50
© IG: Alexandra Kostadinova
Мегазвездата във вдигането на тежести Карлос Насар говори за новата си приятелка - волейболистката Александра Костадинова за първи път пред медии, точно пред "Фокус". 

Големият ни спортист разкри как са се запознали. 

"Честно казано, съвсем случайно се запознахме. Аз отидох в един ресторант и я видях – беше на масата срещу мен. Гледахме се по време на... Тя си беше там с компания, аз бях с компания и само си хвърляхме погледи. После се открихме, после малко дар слово вкарах. Но имаше искра още от самото начало, още в погледите ни се усети, че има искра. Тя наистина е най-милият човек, който познавам. Освен че е изключително красива, аз мога да кажа, че има едно добро сърце, с което се отличава. И наистина съм много щастлив с избора си и много се радвам, че това е човекът до мен. И съм благодарен, че имам възможността да ме подкрепя, да ми помага, да стои до мен и т.н", разказа Насар. 

"Когато имаш такъв човек до себе си, който се раздава и виждаш, че се раздава, и то го прави по такъв начин – от желание, не го прави, защото трябва или защото нещо, това те кара да бъдеш по-добър всеки един ден, със събуждането още", добави още той. 

Цялото интервю за "Фокус" може да видите във видео и текстов файл на нашия сайт ТУК.
Още по темата: общо новини по темата: 64
16.10.2025
16.10.2025
16.10.2025
14.10.2025
13.10.2025
12.10.2025
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Грацията Стилияна Николова стана "Жена на годината"
 Карлос Насар с прогноза за следващия мач на ЦСКА и бъдещето на армейците
 Карлос Насар: Докато Стефан Ботев е във Федерацията, аз договор няма да подпиша
 Карлос Насар: Това световно първенство беше, за да ме свалят от върха
 Карлос Насар с прогноза за мача Левски - ЦСКА
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: