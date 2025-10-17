Карлос Насар за новата любима: Имаше искра още от самото начало

© IG: Alexandra Kostadinova Мегазвездата във вдигането на тежести Карлос Насар говори за новата си приятелка - волейболистката Александра Костадинова за първи път пред медии, точно пред "Фокус".



Големият ни спортист разкри как са се запознали.



"Честно казано, съвсем случайно се запознахме. Аз отидох в един ресторант и я видях – беше на масата срещу мен. Гледахме се по време на... Тя си беше там с компания, аз бях с компания и само си хвърляхме погледи. После се открихме, после малко дар слово вкарах. Но имаше искра още от самото начало, още в погледите ни се усети, че има искра. Тя наистина е най-милият човек, който познавам. Освен че е изключително красива, аз мога да кажа, че има едно добро сърце, с което се отличава. И наистина съм много щастлив с избора си и много се радвам, че това е човекът до мен. И съм благодарен, че имам възможността да ме подкрепя, да ми помага, да стои до мен и т.н", разказа Насар.



"Когато имаш такъв човек до себе си, който се раздава и виждаш, че се раздава, и то го прави по такъв начин – от желание, не го прави, защото трябва или защото нещо, това те кара да бъдеш по-добър всеки един ден, със събуждането още", добави още той.



