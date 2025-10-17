Новини
Карлос Насар с прогноза за следващия мач на ЦСКА и бъдещето на армейците
Автор: Георги Куситасев 08:42Коментари (0)46
©
Мегазвездата в българския спорт Карлос Насар коментира в ексклузивно интервю за "Фокус" любимия ЦСКА. 

Щангистът, който е голям фен на "армейците", разкри пред нашата медия, че вижда подем в представянето на "червените". 

"Отпреди няколко месеца е по-добре, върви по-добре. И тепърва ще върви все по-добре, защото вярвам, че хората, които са се заели със задачата, го правят с желание и истински обичат футбола и ЦСКА. И се надявам ЦСКА някой ден отново да е това, което може да бъде, защото те наистина могат, само заради самия дух. През цялото време, докато се случваха гадни неща, публиката е там, подкрепят. Това е духът на ЦСКА", започна Насар.

"Те бяха и на летището – уникално! Пяха "Българин да се наричам, първа радост е за мен“. Уникален дух притежават и просто се надявам да намерят пътя към успеха, защото те могат много. И вярвам, че дори да се случват бавно нещата, ще се случат", коментира още звездата ни в спорта, след което разкри какво очаква от следващия официален мач - този с Добруджа в Добрич. 

"За ЦСКА очаквам нищо по-малко от победа", след което разкри какво очаква до края на сезона като класиране от "армейците":

"Честно ти казвам, това ми е една много болна тема и в момента, тази година, просто ни е една преходна година. Не искам да давам и прогнози, не искам да давам нищо. Просто ЦСКА беше в труден момент цялата година. Сега каквото и да се случва, не трябва да ги съдим – сменяха се треньори, сменяха се играчи. Просто това е една преходна година, надявам се вече от догодина да се случат нещата и нашата година да е следващата".






