Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (4)
Карлос Насар: Докато Стефан Ботев е във Федерацията, аз договор няма да подпиша
Автор: Георги Куситасев 20:49Коментари (0)58
©
Мегазвездата във вдигането на тежести Карлос Насар даде ексклузивно интервю за "Фокус" дни след Световното първенство в Норвегия. 

В него той засегна конфликта с федерацията по вдигане на тежести и по-специално този с президента Стефан Ботев

"Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение. Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни. Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях. Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати. Ами, с цялото ми извинение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно! Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи", заяви щангистът ни, след което отговори на това какво се случва с неговия договор с оглед факта, че Стефан Ботев обяви преди медиите, че иска щангистът ни да подпише такъв с федерацията ни. 

"Така. Представям ви нещата така, както са в действителност, защото той казва една част от нещата и в неправилната последователност. Той ми дава договор – абсурден.

Абсурден договор ми предоставя, с абсурдни правила в него, с клауза в него, че аз нямам право да претендирам за парите си, ако не си получа заплатата. Той ми бил работодател на мен, пък това го няма при нито един работодател. В крайна сметка парите не са това, което трябва да бъдат за тези условия. И аз му казах: при такива условия аз няма да подпиша договор. Задрасках нещата, които трябва да се задраскат задължително, защото в крайна сметка, ако аз си водя подготовките така, както си ги водя, аз накрая ще дължа и пари, на всичкото отгоре. Задрасках с химикал каквото трябваше да се задраска и казах: прегледай го това нещо, помисли и аз съм отворен да го обсъдим. Той се беше примирил, че договор с мен няма да подписва. Пет месеца аз не бях потърсен. Не знам поради каква причина преди Световното първенство беше проявил инициативата да подписваме договор, обаче аз съм в подготовка, след една седмица заминавам за Световното първенство – няма как да се занимавам с това нещо. И отидох в среща на четири очи. Казвам: този договор ще го прегледам, който си ми го дал. Той ми дава със задрасканите неща. Ще го прегледам, ще го дам на екипа ми и оттук нататък за нашите отношения, за моя договор с Федерацията по щанги искам да го комуникираш с моя мениджър, тъй като аз в момента искам да мисля само за подготовката си. Когато и да било, аз трябва да мисля само за подготовката си. Той се казва Николай Жейнов, това е неговият телефонен номер. Мога ли да разчитам на теб, че ще му се обадиш? Той каза: "Ще му се обадя тези дни“. Не му се е обадил все още. Впоследствие и други неща се случваха, намесва моето име до други имена, опитва се да ме въвлече в интриги, оказва ми се някакъв натиск. Обаче аз, докато той е във федерацията, аз договор няма да подпиша с Българска федерация по вдигане на тежести. Каквото ще да прави! Ако иска, да ми спре и правата. Но в крайна сметка аз ви гарантирам, че този човек не може да помогне с нищо на българските щанги и докато е на тази позиция и докато въобще има думата в Българска федерация по вдигане на тежести, щангите ще вървят само надолу", разкри Насар. 

"Аз не искам да имам никакъв контакт с Федерацията по щанги, докато този човек не се махне. Ако има желание да ме пуска на световни и европейски първенства, което ще помогне и на неговия бюджет, на федерацията за догодина, аз нямам нищо против да си продължавам подготовката, както е била досега. Ако реши вече да ми спира правата, ще трябва да седна и да помисля какво да правя със спортната си кариера", категоричен бе трикратният световен шампион. 

Цялото интервю в аудио и видеофайл може да видите ТУК
Още по темата: общо новини по темата: 63
16.10.2025
16.10.2025
14.10.2025
13.10.2025
12.10.2025
10.10.2025
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Карлос Насар: Това световно първенство беше, за да ме свалят от върха
 Карлос Насар с прогноза за мача Левски - ЦСКА
 Карлос Насар пред "Фокус": Предните президенти бяха в преговори да ме дадат на Бахрейн без аз да знам
 Ново 20: Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу руснак
 Задължиха Кубрат Пулев да се бие с непобеден англичанин
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: