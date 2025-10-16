Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (4)
Карлос Насар с прогноза за мача Левски - ЦСКА
Автор: Георги Куситасев 17:17Коментари (0)0
©
Мегазвездата във вдигането на тежести Карлос Насар даде ексклузивно интервю за "Фокус" дни след Световното първенство в Норвегия. 

В него 21-годишният щангист и голям футболен фен коментира как ще завърши вечното дерби между любимия му ЦСКА и Левски. 

"Нека предположа 2:1 за ЦСКА", заяви фенът на "армейците", след което отговори дали ще бъде на стадиона. 

"Надявам се да успея да отида тъй като аз намалих състезанията, но ми се създадоха други проблеми. Сега имам и други ангажименти. Създадоха ми се неприятности, че не искам да подписвам договор. И всичко това трябва да се нареди. 

В крайна сметка, ако зависи от мен, мога и имам времето, със сигурност ще отида. Това е едно развлечение за мен и винаги бих отишъл", заяви Насар. 

Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се проведе на 8-и ноември от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". То е част от 15-и кръг на редовния сезон в Първа лига. 

Цялото интервю с Карлос Насар в аудио и видеофайл и още новини очаквайте в следващите часове в сайта на "Фокус" и в предаването "Спортът на Фокус" по радио "Фокус".
