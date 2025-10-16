Карлос Насар пред "Фокус": Предните президенти бяха в преговори да ме дадат на Бахрейн без аз да знам

© Мегазвездата във вдигането на тежести Карлос Насар даде ексклузивно интервю за "Фокус" дни след Световното първенство в Норвегия.



В него той говори за опити да бъде вербуван да вдига за други държави.



По време на форума в Норвегия имаше много хора, които искаха и се снимат с теб. Аз забелязах едно интересно име. Това е Ешак Ебрахим Ешак – президентът на Бахрейнската федерация по вдигане на тежести. Той ти е голям фен. Да имаш нещо да ни кажеш освен за снимката, хаха? Имаше ли нова офанзива от негова страна да вдигаш за тях?



"Той сега нямаше много време за опит, но ние с него се познаваме още от Световното първенство за кадети в Лас Вегас през 2019-а година. Те имат интерес към мен от онзи момент.



Даже с предните президенти (на Федерацията по вдигане на тежести) зад гърба ми бяха правили преговори да ме дават натам без аз да знам. Аз разбирам впоследствие.



Той (Ешак Ебрахим Ешак) идва и ми казва: "Карлос, ние говорихме тук с твоите хора" и аз му казах, че не знам за какво става въпрос.



Много ме харесват от Бахрейн. Много ме искат оттам. Имам оферта и от тях. Имам и от Катар и Саудитска арабия, но като цяло аз където и да отида няма да бъда върнат", сподели той.



"Когато световното първенство беше в Бахрейн, независимо, че не бях спортист от тяхната държава, нямаше човек, който там да не знае кой е Карлос Насар.



Бях на билборди, големи колкото сгради, дори върху сгради моето лице беше дигитално разположено с рекламата на световното първенство.



Доста голяма уважение ми е показвал винаги (Ешак Ебрахим Ешак)", добави още Насар.



"Няма как да ме изкушат, макар че виждаш какво се случва с нашата федерация. Надявам се да не ми бъдат спрени правата", добави още мегазвездата ни.



