Задължиха Кубрат Пулев да се бие с непобеден англичанин

Световната боксова асоциация (WBA) назова следващият опонент на Кубрат Пулев. 44-годишният българин, който държи регулярната световна титла в тежка категория, ще трябва да защитава пояса си срещу непобедения англичанин Моузес Итаума.
© FB: Kubrat Pulev
"Кобрата" трябваше да защитава титлата си срещу американеца Майкъл Хънтър, но според документ на WBA, щабът на българина няколко пъти се е опитал да осуети подобен мач, въпреки че търг за битката бе спечелен от Дон Кинг.
В крайна сметка Хънтър избра да се бие със сънародника си Джарел Милър през септември, но и този мач не се проведе.
Според регулаторния орган, Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември, за да се разберат за двубой. В противен случай, отново ще бъде насрочен търг за правата за провеждане на срещата.
Пулев не се е бил от миналия декември, когато спечели пояса си след победа над Махмуд Чар.
20-годишният Итаума има 13 победи на професионалния ринг (11 нокаута), като за последно надви Дилиън Уайт през август в Саудитска Арабия чрез технически нокаут.
Щабът на Итаума заяви преди няколко седмици, че британецът, който е родом от Словакия, ще се завърне на ринга на 1 декември в Манчестър, като има огромна вероятност именно негов противник да бъде Пулев.