Лошите новини за Григор Димитров продължават

© FB: Wimbledon Българската звезда в тениса Григор Димитров продължава да отказва турнири, а поредният е "АТП 500" надпреварата във Виена.



Новината съобщиха колегите от "Teniskafe.com".



Първата ни ракета е контузен от осминафиналите на "Уимбълдън", където получи травма след 2 сета аванс срещу световния номер 1 тогава Яник Синер, поради която трябваше да напусне "Свещената трева".



Интересното е, че в официалните списъци неговото име все още стои.



Гришо пропада в ранглистата поради факта, че отказва участия по състезания и вече е извън "Топ 30".



Той трябваше да стартира тази седмина на състезанието в Швеция, на което през миналия сезон игра финал, но се оттегли точно поради травмата, която има.



Искрица надежда идва от това, че Димитров е част от промото за последния "Мастърс 1000", този в Париж.



Надпреварата ще се проведе от 25-и октомври до 2-и ноември.