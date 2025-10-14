Новини
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (5)
Лошите новини за Григор Димитров продължават
Автор: Георги Куситасев 20:58Коментари (0)39
© FB: Wimbledon
Българската звезда в тениса Григор Димитров продължава да отказва турнири, а поредният е "АТП 500" надпреварата във Виена. 

Новината съобщиха колегите от "Teniskafe.com". 

Първата ни ракета е контузен от осминафиналите на "Уимбълдън", където получи травма след 2 сета аванс срещу световния номер 1 тогава Яник Синер, поради която трябваше да напусне "Свещената трева". 

Интересното е, че в официалните списъци неговото име все още стои. 

Гришо пропада в ранглистата поради факта, че отказва участия по състезания и вече е извън "Топ 30". 

Той трябваше да стартира тази седмина на състезанието в Швеция, на което през миналия сезон игра финал, но се оттегли точно поради травмата, която има. 

Искрица надежда идва от това, че Димитров е част от промото за последния "Мастърс 1000", този в Париж. 

Надпреварата ще се проведе от 25-и октомври до 2-и ноември.
