Карлос Насар със страхотна изненада от любимия човек
Автор: Георги Куситасев 19:29Коментари (0)78
© FB: Карлос Насар
Мегазвездата във вдигането на тежести Карлос Насар получи страхотна изненада от своята любима - волейболистката Александра Костадинова

Вече трикратният световен шампион и актуален олимпийски първенец сподели снимки в социалните мрежи, както и видео.

В него той разопакова торта, надписана "My champion", на която са неговите инициали, три сърца, всяко оцветено с различен цвят от това на родния трибагреник, както и числото 222, символизиращо третия опит на Мондиал 2025 в изтласкването, с който Карлос подобри световния рекорд и зае първото място в трета различна категория.
