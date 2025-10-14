Изгряваща звезда на България в тениса тренира с бивш играч от Топ 10

© IG: Aleksander Vasilev Изгряващата звезда на България в тениса Александър Василев разкри в социалните мрежи, че е направил тренировка с бившия номер 10 в световната ранглиста за мъже и актуален 23-и в Тура Денис Шаповалов от Канада.



18-годишният Василев, който е номер 2 в класацията за своята възраст и братовчед на звездата ни при мъжете Григор Димитров, се готви в шведската академия "Good to great" за участие на Финалния Мастърс на най-добрите при юношите.



Надпреварата ще се проведе от 22-и до 26-и октомври в Чънду, Китай. Това е младежкият еквивалент на финалите на АТР и WTA. В престижното състезание участват осем от най-добрите юноши и девойки в света.



Василев, който помогна за класирането на България в "Топ 16" на Купа "Дейвис" за първи път в историята, ще бъде поставен под номер 1, защото лидерът в ранглистата при юношите и негов сънародник Иван Иванов се отказа от участие.