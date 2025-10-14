Новини
Русев обяви кога отново ще атакува голяма титла в кеча
Автор: Георги Куситасев 18:38Коментари (0)81
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" в Световната федерация по кеч (WWE), се появи на поредното шоу на компанията. 

Пловдивчанинът реши да се намери в битката между интерконтиненталния шампион Доминик Мистерио и мексиканския въздушен ас Пента

Миро обаче беше спрян от Пента, който обаче по-късно загуби от сина на легендата Рей Мистерио по непозволен начин. Доминик взе чук, с който удари коляното на мексиканеца, разсейвайки пр
еди това рефера. 

Малко по-късно на галата "Monday Night Raw", провела се в Пърт, Австралия, Русев получи шанс за отговор на случилото се с него. В силно промо той разкри, че другия понеделник (вторник сутрин българско време) ще атакува за втори път пояса на Мистерио. 

Припомняме, че при първия дуел за интерконтиненталната титла Доминик се измъкна отново с мръсен ход, удряйки непозволено Миро между краката.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
