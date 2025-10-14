Новини
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (5)
Любо Ганев пред ФОКУС: Решението не беше единодушно, можеше да играем и в два града
Автор: Лъчезар Тодоров 13:34Коментари (0)53
© fb/BulgarianWrestlingJournal
Президентът на Българската федерация по волейбол - Любомир Ганев, говори пред радио "ФОКУС" минути след решението, че София ще бъде домакин на мачовете от Европейското първенство за мъже през 2026 г. в България.

Г-н Ганев, какво се случи на днешното заседание?

 - Докладвахме абсолютно всичко на колегите, цялата хронология. Какво е било първоначално, какво сме направили след това. Единственият фактор, който оказа значение беше този, че залата в София предлага 7500 места повече. За 7 домакински мача. които ще изиграе България, това са 52 500 човека повече. Ако говорим в цифри - залата във Варна са максимум 35 000 места за седем мача, докато залата в София са 87 500. Това беше единственият фактор, който отчетохме като значение. Нищо друго не се е коментирало. Подготовката също ще ни е по-близо, но фактът е само този.

Имаше ли хора в Управителния съвет, които се възпротивиха на това решение София да бъде домакин?

 - Всички решения ги вземаме с гласуване. Да, не беше единодушно, но с много голямо мнозинство София получи подкрепата да бъде домакин. Мисля, че всички колеги избрахме най-правилното решение за волейбола. В крайна сметка, ние сме волейболна федерация и трябва да мислим за волейбола. Колегите се обединихме, че към този момент, предвид еуфорията която има, толкова публика която иска да посещава мачовете, най-добре да дадем възможност на нашия седми играч - публиката, да дойдат повече хора в залата. Мисля, че поне 3000 поляка ще бъдат в България за техните мачове и да не стане така, че мачът срещу Полша да има повече техни от наши фенове. Даже един от колегите каза "И Петрич да има по-голяма зала и там щяхме да отидем", заяви президентът на родната федерация.

Цялото интервю може да чуете в прикачения аудио файл и в предаването "Спортът на Фокус" по радио "Фокус" днес след 18:00 часа.
