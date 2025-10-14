Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (5)
България гостува на Испания с мечти за приемлива загуба
Автор: Лъчезар Тодоров 08:55Коментари (2)60
© facebook/BulgarianNationalTeam
Испания е домакин на България в мач от 4-ти кръг на квалификационна група "Е" в зона Европа за Световното първенство по футбол догодина. Двубоят във Валядолид започва в 21:45 часа българско време и ще бъде ръководен от французина Вили Делажо.

Селекцията на Луис де ла Фуенте заема първо място във временното класиране с 9 точки. Европейските шампиони спечелиха единственото си домакинство на Грузия с 2:0. Последният мач между двата отбора в София завърши 3:0 за "Ла Фурия Роха".

Играчите на Александър Димитров са на последното 4-то място без точка. Националите ни загубиха единственото си гостуване на Грузия с 3:0. България няма победа над Испания в 4 мача между двете държави.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на испанците е 1.01, докато този за гостите е 81.00. Равенството е оценено на 20.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Испания е оценен на 1.01, докато евентуален триумф на България е със ставка 101.00. Равенството е оценено на 35.00.
Още по темата: общо новини по темата: 12
13.10.2025
13.10.2025
12.10.2025
08.09.2025
07.09.2025
05.09.2025
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Направо се моля да не направих някой героичен равен (испанците са без основни футболисти), а да ни бият, че ще започне един вой - видите ли, алабала :-)))))
0
 
 
"България гостува на Испания с мечти за приемлива загуба" нормалните състезатели,даже и футболисти отиват на двубой с нагласата да спечелят. Нашете ритни топковци - отиват за " приемлива загуба"!! Футболът трябва да се забрани със закон във Българи!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Световният вицешампион Илия Петков: Среброто и запознанството с приятелката ми са най-хубавите подаръци за рождения ми ден
 Илия Петков: Добре, че не зависи от мен да реша дали Варна или София да е домакин на Евроволей
 Александър Димитров: Наясно сме, че ще ядем много шамари
 Стефан Ботев изуми: Ако Насар тръгне за Катар, да тръгва
 Световният вицешампион Аспарух Аспарухов: Имаме огромен подем в спорта
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: