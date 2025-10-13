Стефан Ботев изуми: Ако Насар тръгне за Катар, да тръгва

© FB: Bulgaria Weightlifting Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести - Стефан Ботев, направи изключително странен коментар по адрес на лицето на родните щанги и българския спорт - Карлос Насар. 21-годишният олимпийски шампион от миналата година, който спечели трета световна титла в трета различна категория през миналата седмица, обяви по-рано днес, че БФВТ не му е дала един лев за подготовката му за Мондиала в Норвегия. Това изказване на Насар дойде в отговор на Ботев, който ден по-рано заяви, че без финансовата помощ на Делян Пеевски, е нямало да има успехи за България на Европейското и Световното през 2025 г.



Ето какво каза президентът на федерацията днес в ефира на bTV:



"Ние сме техният работодател. В началото на годината всички щангисти подписаха предложените от федерацията еднотипни договори, само той не е. Не е съгласен с клаузите. Не е вярно, че искаме проценти от рекламните приходи, които той си е намерил. В този договор все пак има някакви задължения, които всеки един състезател трябва да изпълнява към федерацията. Карлос Насар работи за федерацията, а не обратното. След като всички са подписали договора, той явно не е толкова страшен. Но след като Карлос има отделни спонсорства, които евентуално се засягат от това, което ние му предложим... Например ако имаме спонсор на федерацията и този спонсор иска да се направи снимка или интервю с него, той съответно трябва да отиде. Всяка една федерация го има това нещо. Няма друга федерация, при която някой състезател да отказва да подпише договор с такива клаузи. Нали тази федерация трябва да се храни с нещо извън бюджета, да има странични средства за премии и така нататък. Въпреки това говорих с него и се съгласих - казах му да дадат договор към нас, да го разгледаме и да се споразумеем. Той даде договор, който на него му е изгоден. Разгледах го - не съм доволен, защото е съвсем различен от всички останали. Въпреки това се съгласих. Казах - добре. Дай да седнем да го подпишем. Той ми каза, че иска да го занесе на своите хора да го прегледат. Трябваше да се чуем същата седмица, но мина месец и половина. Чакам да подпише неговия договор. Няма какво да направя повече. А без този договор министерството няма как да отпусне пари. Не федерацията. Такава е процедурата. Трябва да представим договор, за да получим пари от министерството за неговата заплата. Не му е плащано от началото на годината. Ще си получи парите и със задна дата, просто трябва да го подпише. Ако може без нас, нека се състезава без нас. Никой не може да се представлява сам - без федерация. Няма как да стане, невъзможно е. Не можеш да участваш като индивидуален член - представляваш федерацията, съответно държавата. Сега той представлява федерацията, но не получава заплата, докато не подпишеш договор. Клаузите са неговите, не моите, и трябва да си ги подпише. Относно опасността да вдига за друга държава - това е решение на всеки състезател, може да си тръгне по всяко едно време. На мен не ми е казал, че има такова намерение, но и ние си изпълняваме всички задължения по наредба. Драма не виждам никаква. Ако тръгне към Катар, да тръгне. Не можем да го вържем тука. Навремето аз тръгнах към Австралия - станах спортист на годината, а ми подариха една торта. Ще тръгна, разбира се. Сега пари много - от министерство, от спонсори. Винаги може и повече, но...", заяви президентът на федерацията.