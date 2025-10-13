Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (3)
Сандански отбеляза 100 години футболна слава с тържествена церемония на ФК "Вихрен"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:06Коментари (0)44
©
В Сандански се проведе тържествена церемония по повод 100-годишния юбилей на ФК "Вихрен“ – един от символите на спорта и футболната традиция в региона.

Събитието събра поколения футболисти, треньори, ръководители и привърженици, за които зелено-бялата емблема е повече от отбор – тя е част от историята и духа на града.

По време на церемонията бяха наградени заслужили имена в спорта и футболисти, оставили светла диря в историята на клуба. С признателност и аплодисменти бяха отбелязани онези, които през годините са допринесли за успехите и популярността на "Вихрен“ – на терена, на трибуните и извън тях.

Специални награди за принос в развитието на футбола в Сандански получиха:

• Атанас Стоянов – кмет на община Сандански;

• АндонТотев;

• Кирил Котев;

• Константин Динев;

• Георги Манолев.

С емоционални думи и спомени присъстващите си припомниха славните години на отбора, големите мачове и футболните легенди, израснали с името "Вихрен“.

100 години по-късно, ФК "Вихрен“ продължава да вдъхновява младите поколения и да бъде гордост за Сандански – град на спорт, традиции и дух.

Събитието бе подкрепено от Община Сандански и Български футболен съюз.

Духов оркестър -Сандански и Танцова формация "Хоуп" допринесоха за празничното настроение!






