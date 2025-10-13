Северна Ирландия ще опита да обърка сметките на Германия днес

© Northern Ireland National Team Северна Ирландия домакинства днес на Германия в двубой от група "А" на световните квалификации по футбол в зона "Европа".



Мачът започва в 21:45 часа българско време.



Домакините се намират на 2-о място в този поток с 6 точки след победи над Люксембург (3:1) и Словакия (2:0). Те загубиха веднъж и то точно от днешния им съперник Германия (1:3).



Бундестима също е с 6 пункта от 3 мача. Четирикратните световни първенци паднаха на старта на пресявките за Мондиал 2026 от Словакия (0:2), но след това спечелиха срещу Северна Ирландия (3:1) и Люксембург (4:0).



За последен път днешните домакини надиграха Германия през далечната 1983-а година - с 1:0 като гост в европейска квалификация.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Бундестима е 1.36, докато този за гостите е 8.50. Равенството е оценено на 5.00.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Германия е оценен на 1.32, докато евентуален триумф на Северна Ирландия е със ставка 9.75. Равенството е оценено на 5.00.