Северна Ирландия ще опита да обърка сметките на Германия днес
Автор: Георги Куситасев 08:54Коментари (0)68
© Northern Ireland National Team
Северна Ирландия домакинства днес на Германия в двубой от група "А" на световните квалификации по футбол в зона "Европа". 

Мачът започва в 21:45 часа българско време. 

Домакините се намират на 2-о място в този поток с 6 точки след победи над Люксембург (3:1) и Словакия (2:0). Те загубиха веднъж и то точно от днешния им съперник Германия (1:3). 

Бундестима също е с 6 пункта от 3 мача. Четирикратните световни първенци паднаха на старта на пресявките за Мондиал 2026 от Словакия (0:2), но след това спечелиха срещу Северна Ирландия (3:1) и Люксембург (4:0). 

За последен път днешните домакини надиграха Германия през далечната 1983-а година - с 1:0 като гост в европейска квалификация. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Бундестима е 1.36, докато този за гостите е 8.50. Равенството е оценено на 5.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Германия е оценен на 1.32, докато евентуален триумф на Северна Ирландия е със ставка 9.75. Равенството е оценено на 5.00.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Класиране Резултати

Статистика: