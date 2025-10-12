Нидерландия търси задължителна победа днес в битката за Мондиал 2026

© FB: OnsOranje Нидерландия приема днес Финландия в двубой от група "G" на световните квалификации в зона "Европа".



Мачът започва в 19:00 часа на стадион "Йохан Кройф Арена" в Амстердам.



"Лалетата" са лидер в този поток с актив от 13 точки, спечелени в 5 мача. На втора позиция са Полша и Финландия. Двата тима имат по 10, но днешният съперник на Нидерландия е с мач повече.



Победа за гостите днес ще обърка сериозно сметките на Роналд Куман и компания.



В директните двубои Нидерландия е в серия от 5 поредни победи.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на "лалетата" е 1.12, докато този за гостите е 20.00. Равенството е оценено на 9.00.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Нидерландия е оценен на 1.12, докато евентуален триумф на Финландия е със ставка 21.00. Равенството е оценено на 9.00.