Спортните новини: Днес (1) | Вчера (8)
Олимпиакос и Везенков с първо домакинство в Евролигата
Автор: Лъчезар Тодоров 09:08Коментари (0)19
© x.com/Olympiacos_BC
Олимпиакос с Александър Везенков в състава си е домакин на Дубай в мач от трети кръг на Евролигата при мъжете. Срещата в Пирея започва в 21:15 часа, като това ще е първото домакинство на гърците в елитната надпревара.

Играчите на Йоргос Барцокас заемат 11-а позиция във временното класиране с 1 победа и 1 загуба. "Червено-белите" спечелиха гостуването си на Баскония със 102:96, а след това загубиха визитата си на Реал Мадрид с 89:77. Това ще бъде първи мач между двата отбора.

Възпитаниците на Юрица Големак са 13-и също с 1 успех и 1 поражения. Дебютантът в надпреварата победи у дома Партизан с 89:76, но след това отстъпи на Монако като гост със 103:81.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на гърците е 1.22, докато този за гостите е 4.50. 

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Олимпиакос е оценен на 1.22, докато евентуален триумф на Дубай е със ставка 4.50.
