Отново "златен"! Карлос Насар с поредна световна титла в щангите!

Мегазвездата във вдигането на тежестите Карлос Насар спечели третата си световна титла при мъжете на планетарен шампионат.



21-годишната мегазвезда започна с четвърто място в движението "изхвърляне", но смаза всички във второто движение - "изтласкване", постигайки 222 кг, което е нов световен рекорд. Така той стигна до златото в двубоя на Мондиал 2025 във Фьорде, Норвегия.



Олимпийският и двукратен планетарен първенец дебютира в категория до 94 кг точно на този форум.



В първото движение Карлос записа постижение от 173 кг, след което направи два неуспешни опита на 178 и 182 кг.



Лидер след първото движение бе иранецът Алиреза Моени Седех, който записа световен рекорд със 182 кг. Втори е сънародникът му Али Алипур със 176, а трети - колумбиецът Хуан Алборнос от Колумбия, който в група "Б" вдигна 175 кг.



Във второто Карлос започна с 210 кг, след което записа успешни опити на 219 кг и 222 кг, за да остане недостижим!



Карлос Насар стъпи на световния връх в категория до 81 кг. през 2021 година в Ташкент, Узбекистан, и при 89-килограмовите в Манама, Бахрейн, през миналата годин, а сега вече е шампион в трета различна теглова дивизия!



Ето и крайното класиране в "Топ 3" в двубоя:



1. Карлос Насар (България) - 173 кг/222 кг - 395 кг



2. Алиреза Моейни (Иран) - 182 кг/209 кг - 391 кг



3. Али Алипур (Иран) - 176 кг/211 кг - 387 кг