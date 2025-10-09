Новини
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (2)
Много лоши новини за Григор Димитров
Автор: Георги Куситасев 15:15Коментари (0)0
© X: Krasimir
Българската звезда в тенис Григор Димитров няма да се завърна на един от своите любими турнир - този в шведската столица Стокхолм, който ще се проведе между 13-и и 19-и октомври. 

Новината стана ясна след обновяването на листа със заявките на играчите за надпреварата. 

Българинът фигурираше до днес в него, но се оказва, че явно все още не е възстановен от разкъсването на гръдния мускул. Травмата се случи по време на осминафиналите на "Уимбълдън" при 2 сета актив срещу световния номер 1 тогава Яник Синер от Италия.

Мястото в основната схема на миналогодишния финалист Димитров ще бъде заето от Себастиан Корда.

Надпреварата в Швеция пропуска и миналогодишния шампион Томи Пол от САЩ, който също както Григор, лекува още контузия от "Уимбълдън". 

Не е ясно още дали сезонът за Димитров приключи или той ще опита завръщане на ATP 500 турнира във Виена (20-26 октомври) и/ или Мастърса в Париж (27 октомври - 2 ноември).
