Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (2)
София ще е домакин на Евроволей 2026, СОС отпусна 500 000 лв.
Автор: Цвети Христова 12:54Коментари (0)71
© Facebook
Столичният общински съвет (СОС) отпусна 500 000 лева без ДДС от бюджета на общината на Българската федерация по волейбол (БФВ) за покриване на разходите по подготовката и организирането на домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година, предаде репортер на "Фокус".

Съгласно приетия доклад, БФВ се ангажира да популяризира Столична община като партньор на събитието. Предложението беше включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка.

Докладът бе внесен от Васил Терзиев – кмет на Столична община, Цветомир Петров – председател на СОС, и Димитър Шалъфов – общински съветник и председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.

С 54 гласа "за“, без "против“ и "въздържали се“, предложението беше прието единодушно.

В следващите дни се очаква и Европейската конфедерация по волейбол да официализира София като един от домакините на Евро 2026. Първоначално Варна трябваше да е домакин на събитието, но след успеха на националите ни на Световното във Филипините, от родната федерация промениха мнението си заради по-големия капацитет на "Арена София".

Континенталният шампионат ще се проведе в периода 10-27 септември, а останалите домакини са Финландия, Италия и Румъния.
Още по темата: общо новини по темата: 2
09.10.2025
09.10.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Португалец ще свири квалификацията ни с Турция
 Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
 Любо Ганев: Община Варна ни отпусна 420 000 лева
 Директорът на Берое Иван Николов пред ФОКУС: Нашата идея е състезателките ни да усетят нивото на световния баскетбол
 Черно море вкара три на Добруджа в контрола
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: