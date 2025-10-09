Директорът на Берое Иван Николов пред ФОКУС: Нашата идея е състезателките ни да усетят нивото на световния баскетбол Автор: Лъчезар Тодоров 12:55 Коментари (0) 77 © facebook.com/BCBeroe Берое гостува на полския Слеза в мач от първи кръг на женската Еврокъп по баскетбол. Двубоят във Вроцлав започва в 19:00 часа българско време. За последно Берое участва във втория по сила международен клубен турнир на Стария континент през сезон 2022/2023.



Ето и какво сподели президентът на клуба Иван Николов за радио "Фокус" часове преди днешния мач:



Добър ден, г-н Николов. Днес Берое се завръща във втория по сила европейски турнир Еврокъп с гостуване на Слеза Вроцлав. Какво е настроението в отбора?



- Настроението е много добро. Момичетата са в готовност да направят един много добър двубой и очаквам да представим както Берое, така и цялата държава в този турнир на много високо ниво.



Какви са вашите очаквания за цялостното представяне на Берое в турнира?



- Нашият отбор, може би никой не знае, но е най-младият в целия турнир. Нашата идея е българските състезателки, част от които са от старозагорската школа, да усетят нивото на световния баскетбол. И реално очакванията ни са не толкова да постигнем успехи и победи, колкото да дадем шанс на тези момичета наистина да израснат и да натрупат опит.



Тази година българското женско първенство ще бъде съставено само от три отбора. Реалистична ли е шампионската титла и с какво според вас може да се изненадате с Монтана и Рилски спортист?



- Аз по този въпрос искам да кажа нещо. Допреди 2-3 години реално бяхме два отбора и половина професионални – ние и "Монтана“. За радост, Самоков също направиха много силен отбор и реално в момента имаме три нелоши отбора за европейско ниво. Това е наистина така. Имаше няколко отбора, които се отказаха и минаха в Българска баскетболна лига, но смятам, че тяхното ниво беше наистина много ниско и мачовете бяха почти безсмислени с тях, защото те бяха създадени от аматьори и от деца на 15-годишна възраст. Затова трябва, ако се правят отбори, наистина да бъдат сериозни, защото те нито са привлекателни за рекламодатели, нито за публика. Шансовете ни за титла според мен са равни между трите отбора. Ние ще направим всичко възможно да сме ние.



Хващайки се за това, което казахте, че е имало доста отбори, които не са представлявали интерес и за публиката, и като цяло за качеството на мачовете, ще бъде ли пресилено, ако кажем, че именно Еврокъп ще бъде акцентът на сезона ви?



- Това е факт, че Берое е единственият отбор, който играе в международен турнир, признат от FIBA. До Нова година това ще бъде акцентът. Надявам се да продължим, което ще бъде много трудно и след Нова година. След Нова година смятам, че ще се насочим към Купата на България и шампионската титла.



Окомплектован ли е съставът и очакват ли се нови попълнения в близкото бъдеще?



- Ще има разместване на отбора. Предполагам, че ще бъде около Нова година ще бъдат привлечени една или две състезателки.



Далеч по-конкурентно изглежда мъжкото ни първенство. Вашият тим вече спечели първата си визита на новака Ботев 2012. Какви са целите, които са поставени пред наставника Даниел Клечков?



- Да пълни залата и да радва старозагорската публика.



През миналия сезон Берое се представяше солидно именно като домакин – 8 победи и само 5 поражения. Тази събота е първото домакинство за сезона срещу "Шумен“. Какво могат да очакват верните фенове в Стара Загора от тази предстояща среща и кампания? Ще има ли някакви изненади?



- Ще има много изненади в залата. Който иска, да заповяда в 19:00 часа в събота. Приготвяли сме подаръци и изненади за всички наши фенове. И очаквам една трудна, но победа.



И за финал, г-н Николов – колко сложно е да се поддържа един баскетболен клуб, мъжко направление, женско направление, имате и няколко гарнитури при подрастващите? Какво изисква, за да функционира един български клуб на ниво?



- Не няколко – всички възрасти, мъжка, женска част. Имаме всички възрасти, като някои възрасти са и по две. Ами, изисква много труд, много зали, помощ от общината, която я имаме, помощ от спонсора, която имаме, добри треньори и общо взето, това е основното.



Г-н Николов, изключително много ви благодаря. За финал – предоставям ви шанса да пожелаете каквото искате на слушателите на радио "Фокус“?



- Първо, на всички слушатели пожелавам да бъда здрави – това е най-важното от всичко, да поддържат българския спорт. И всички отбори – това е към всички спортове, да бъдем добри един към друг.



Призив за феърплей.



- За феърплей. И не само за феърплей на терена – и извън терена, и да се уважаваме. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

Свали на своя телефон: Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS



публикувай коментар

