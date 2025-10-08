Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
Черно море вкара три на Добруджа в контрола
Автор: Васил Георгиев 18:32Коментари (0)59
© PFCDobrudja1919
Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролен мач, който се изигра на стадион "Младост“ във Варна.

Наставникът на "моряците“ Илиан Илиев не можеше да разчита на ангажираните с младежкия национален тим Николай Златев и Георги Лазаров.

Фелипе, Густаво Франса и Кристиян Михайлов вкара головете за Черно море.

Милчо Ангелов удари греда за Добруджа. Воденият от Атанас Атанасов тим от Добрич стигна и до още няколко добри положения за гол.

Ето и футболистите, които участваха за Добруджа в проверката: Георги Аргилашки, Богдан Костов, Диого Мадалено, Венци Керчев, Джан Хасан, Малик Ндур, Анхел Пуерто, Айкут Рамадан, Алмин Куртович, Монтасар Трики, Аарон Апия, Галин Григоров, Матеус Леони, Милчо Ангелов, Ивайло Михайлов, Ди Матео Ловрич, Томаш Силва, Андриан Димитров, Кольо Станев и Лукас Кардосо
