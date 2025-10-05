Ето колко пари спечели Новак Джокович, достигайки до осминафиналите на Мастърса в Шанхай

© Getty Images Сръбският тенисист Новак Джокович успя да победи Яник Ханфман след обрат.



Въпреки че Джокович откри мача блестящо, Ханфман успя да направи брейк още в третия гейм, който спаси до края на сета и по този начин спечели предимството.



Вторият сет беше истинска резултатна люлка - никой от тенисистите не даде много възможности за пробив. Новак Джокович имаше само един шанс и всичко сочеше, че сетът ще се реши в тайбрек. Тогава обаче сръбският ас повиши нивото на играта си и блесна, а последната точка показа перфектно колко доминиращ е бил в решаващия момент.



В третия сет Новак стигна до брейк в четвъртия гейм, който успя да спаси до самия край на мача.



Новак Джокович спечели 103 225 щатски долара с тази победа и класиране на осминафиналите. В следващия кръг той ще играе срещу Мунар от Испания, съобщи сръбската медия "Телеграф".