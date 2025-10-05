Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (8)
Ето колко пари спечели Новак Джокович, достигайки до осминафиналите на Мастърса в Шанхай
Автор: Георги Кирилов 20:14Коментари (0)72
© Getty Images
Сръбският тенисист Новак Джокович успя да победи Яник Ханфман след обрат.

Въпреки че Джокович откри мача блестящо, Ханфман успя да направи брейк още в третия гейм, който спаси до края на сета и по този начин спечели предимството.

Вторият сет беше истинска резултатна люлка - никой от тенисистите не даде много възможности за пробив. Новак Джокович имаше само един шанс и всичко сочеше, че сетът ще се реши в тайбрек. Тогава обаче сръбският ас повиши нивото на играта си и блесна, а последната точка показа перфектно колко доминиращ е бил в решаващия момент.

В третия сет Новак стигна до брейк в четвъртия гейм, който успя да спаси до самия край на мача.

Новак Джокович спечели 103 225 щатски долара с тази победа и класиране на осминафиналите. В следващия кръг той ще играе срещу Мунар от Испания, съобщи сръбската медия "Телеграф".
Още по темата: общо новини по темата: 2
29.04.2025
13.11.2024






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Григор Димитров с изключително постижение в тениса под напрежение!
 Вратарска грешка остави Добруджа без точка срещу Арда
 Нов уникален мач на Лионел Меси при разгром на Интер Маями
 Добруджа търси първи успех от август
 Карлос Насар изплаши голяма част от конкуренцията на Световното
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: