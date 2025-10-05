Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (8)
Григор Димитров с изключително постижение в тениса под напрежение!
Автор: Георги Куситасев 17:42Коментари (0)81
© FB: ATP Tour
Българската звезда в тениса Григор Димитров, който още се лекува след травма в десния пекторален мускул, която получи на осминафиналите на "Уимбълдън", попадна в "Топ 3" на най-добрите играчи в Тура когато са под напрежение за сезон 2025! 

Упрекваният от доста фенове на този спорт у нас тенисист, че е със слаба психика, се намира на престижната трета позиция за 2025-а година по отношение на спечелени точки "под напрежение". 

Димитров е с показатели от 246.5 точки като изостава само на лидерите и актуални номер 1 и 2 в света Карлос Алкарас и Яник Синер

Испанецът е с 251.8, а италианецът е на върха в момента с 262.7. 

По отношение на спечелени тайбрек сетове, както и при достигането до решителен сет, Гришо е пред двамата най-добри играчи в Тура. Българинът води със 73:63 процента на Карлито при тайбреците, а срещу Синер води по отношение на спечелен решителен сет в даден двубой (69 срещу 67 процента).
