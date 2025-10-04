Новини
Карлос Насар изплаши голяма част от конкуренцията на Световното
Автор: Георги Куситасев 15:06
Част от най-големите конкуренти на Карлос Насар в новата категория до 94 кг се оттеглиха само дни преди Световното първенство по вдигане на тежести. 

Подалият най-висока заявка за Мондиала в Норвегия Фарес ел Бакх от Катар отказа участие. 

Арабинът имаше предварителна заявка за двубой от 392 кг. Тази на Карлос е 390 кг. Той е известен още като Месо Хасуна. 27-годишният щангист е олимпийски шампион от Токио при 96-килограмовите и световен първенец от Богота 2022-а в категория до 102 кг. 

Още двама фаворити се оттеглиха от Мондиал 2025. Това са колумбиецът Кейдомар Валентила (сребърен медалист от Токио 2020 и световен шампион от Богота 2022) и грузинецът Реваз Девитадзе (сребърен медалист от миналогодишното световно първенство в Бахрейн). 

Така група “А" на категория до 94 килограма остава със седем състезатели. Освен Карлос там са още Емре Йозтюрк от Турция, Карим Абокахла от Египет, Рафаел Фридрих от Германия, иранците Алиреза Моени Седех и Али Алипур и олимпийския шампион Киануш Ростами, който вече се състезава за Косово. Състезанието е на 9 октомври с начало 20:30 часа.

По предварителни заявки Ростами и Насар са лидери с по 390 кг двубой, а Карим Абокахла с 387 кг.
