Спортните новини: Днес (7) | Вчера (1)
Виктория Томова с изключителен успех на мегатурнир по тенис в Китай
Автор: Георги Куситасев 13:43Коментари (0)65
© БФ Тенис
Първата ни ракета в женския тенис Виктория Томова се класира за финалния кръг на квалификациите на мегатурнира в Ухан, Китай. 

Българката, 115-а в света в момента, надделя над 54-ата Кейти Бултър от Великобритания след обрат - 3:6, 6:4, 6:1. 

Двубоят продължи 1 час и 45 минути. 

Томова направи цели 10 двойни грешки, но все пак се поздрави с крайния успех. 

В битка за директно място в основната схема първата ни ракета ще играе с 13-ата в схемата на пресявките Полина Кудерметова от Русия. 

Срещата е утре и ще бъде първа официална между тях при професионалистките.
