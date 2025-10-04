Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (1)
Никола Дипчиков: Ще се боря със Станислав Недков докрай!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:25
© Неформално с Георги Петков
Най-добрият български ММА състезател Никола Дипчиков и бившият треньор на националния отбор Николай Добруджански застанаха лице в лице в "Неформално с Георги Петков", предлагайки категорични, безспорни факти и доказателства за очевидната липса на ефективност и резултати в Българската федерация по смесени бойни изкуства.

Двамата опровергаха твърденията, че хвърлят вината за слабото представяне на представителния тим на страната на последното Световно първенство върху състезателите. Точно обратното:

"Вината в никакъв случай не е на националните състезатели! Ако има виновни, то това са треньорите в националния ни отбор, както и федерацията. Не можеш да излезеш пред всички и да публикуваш честитка за спечелен медал, в категория с 4 участника, с една-единствена загуба за 22 секунди... Безочливо и неразбираемо е това за мен и защо трябва да се аргументирам по темата? Какво има да се добави към фактите? Как можем да ги направим така, че да изглеждат по-добре? Невъзможно!", категоричен беше Дипчиков.

"Станислав Недков е със заслуга?
За какво? Че раздава държавни пари, без да има никакви успехи вече 5 години? Със същата успеваемост можем да сложим едно магаре начело, да дава то парите... Няма да има разлика!", коментира Добруджански.

"Да поемат отговорност! Треньорите и ръководството! А не децата! Как е възможно хора без нито една среща на Държавно първенство да се допускат до шампионат на планетата? Да излизат срещу обучени и натренирани, опасни за здравето им съперници? Все едно да пуснеш войници с прашки и камъчета срещу такива с автомати. Лудост!", продължи Никола и беше допълнен солидно от Николай Добруджански, който излезе с набор от факти, трупани в последните години от управлението на настоящото ръководство на Българската федерация по ММА. Той зададе и конкретни въпроси към настоящите специалисти, начело на първия тим на страната ни.

А Дипчиков завърши с повече от ясно послание:

"Ще се боря докрай! Ако Станислав Недков толкова държи да го наричат президент, нека си подаде оставката, пък аз му обещавам, че всички, начело с мен, ще го наричаме "г-н президент". Обещавам!".
