Спортните новини: Днес (1) | Вчера (1)
Левски иска да запази лидерското си място, но в София идва противник във форма
Автор: Лъчезар Тодоров 08:40Коментари (0)70
© facebook.com/levskiofficial
Левски е домакин на Берое в мач от 11-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Георги Аспарухов" започва в 20:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Играчите на Хулио Веласкес са лидери във временното класиране с 23 точки. "Сините" спечелиха 3 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 4 успеха и 1 равенство при голова разлика 11:2. Последният мач между двата отбора бе контрола от лятото, която завърши с успех за Левски.

Момчетата на Алехандро Сагерас са на 7-ма позиция с 13 точки. Заралии спечелиха 2 от последните си 5 двубоя, а като гости имат 1 победа, 3 равенства и 1 загуба при голова разлика 5:8. Берое има 2 победи в последните си 5 официални мача с Левски.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на столичани е 1.20, докато този за гостите е 17.00. Равенството е оценено на 6.33.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "сините" е оценен на 1.17, докато евентуален триумф на Берое е със ставка 15.50. Равенството е оценено на 6.75.






