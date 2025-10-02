Добруджа пусна в предварителна продажба билетите за мача с Арда, вижте цените

© FB: ФК Добруджа 1919 Елитният Добруджа пусна в предварителна продажба на билети за домакинството си срещу Арда от 11-ия кръг на българското първенство.



Мачът на стадион "Дружба“ е в неделя (5 октомври), от 15:00 часа, а билетите за него са на цени от 15 и 30 лева.



Ето какво написаха от клуба:



"Предварителна продажба на билети за мача с ПФК Арда



Събота (04.10)



от 15:00 до 18:00 – работи Първа каса на стадион "Дружба“



Неделя (05.10) – в деня на мача



от 13:30 – касите отварят отново



Стандартен - 15 лв.



Вип - 30 лв.



ПФК Добруджа информира всички привърженици, които ще посещават мача с малолетно и/ или непълнолетно лице до 16-годишна възраст, че съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), е необходимо попълване на декларация от придружителя.



Попълненият документ трябва да бъде предоставен на служителите по сигурността при входа на стадиона.



Деца до 12-годишна възраст влизат с вход свободен“.