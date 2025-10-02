Новини
Братовчедът на Григор Димитров с първа загуба при мъжете от август насам
Автор: Георги Куситасев 16:57Коментари (0)11
© БФ Тенис
Изгряващата звезда на България в мъжкия тенис Александър Василев загуби във втори кръг на турнира за мъже, който се провежда в Ираклион, Крит. 

Надпреварата е с награден фонд от 15 000 долара.

18-годишният талант, който бе в основата на класирането на България за първи път в "Топ 16" на Купа "Дейвис", загуби от гръка Йоанис Ксилас с разгромното 2:6, 2:6. 

Това беше седма поредна победа за опонента на братовчеда на Григор Димитров. Ксилас е победител в предходния турнир в Ираклион. 

През следващата седмица Василев ще участва на друго състезание от същия ранг на остров Крит.
