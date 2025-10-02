Милен Василев само пред "Фокус": Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!

© © MMC През април тази година, със съдействието на ММС, бе подписан меморандум, който да сложи края на разнобоя между ръководителите на Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) и Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).



Тогава тази стъпка беше определена като втората крачка към дълго чаканото обединение в шахмата.



Меморандумът целеше да създаде устойчиво и продуктивно сътрудничество между двете шахматни федерации в полза на всички шахматни клубове, състезатели и деятели в страната. Сред акцентите на сътрудничеството бяха единен национален календар и организация на държавните първенства, участие в международни турнири и координирано управление.



До вчера.



Когато Министерството на младежта и спорта начело с министър Иван Пешев (на снимката вляво) взе решение да поднови лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) с председател Васил Антонов (на снимката в средата).



Решението идва 20 дни след като Върховният административен съд реши, че ММС неправомерно е издало лиценз за спорта шахмат на БФШ 2022 по времето на управлението на служебния спортен министър Весела Лечева през 2023 година.



Потърсихме за коментар Милен Василев (на снимката вдясно), президент на Българската спортна федерация по шахмат, под чиято егида след броени дни за европейското отборно първенство в Грузия заминават мъжкият и женският национален отбор, който е и настоящия контенинтален шампион от Будва 2023 г.



Г-н Василев, преди минути излезе новината, че Министерството на младежта и спорта е взело решение да поднови лиценза на другата федерация, не вашата, а именно на Българска федерация по шахмат 2022. Какво означава това? Изненадва ли ви тази вест?



Не, аз направо мога да кажа, че съм шокиран от тази така издадена заповед. Нямам думи! Това е абсолютно пренебрежение към нашата федерация с над 60 клуба членове, към националните отбори, които в момента са единственият действащ отборен европейски шампион на България от всички спортове – говоря за отбора по шахмат за жени. Аз лично го приемам като подигравка с националните състезатели и с нашата федерация.



Защо според вас Министерството извършва този акт, при положение че те бяха посредниците за подписания меморандум между вашата федерация и Федерация 2022, от който да се тръгне и към обединение в крайна сметка? Защо го правят?



Нямам никаква идея. Както ви казах, шокиран съм. Предполагам, ще излязат с обяснението, че тъй като в решението на съда се казва, че някаква процедура при лицензирането на предния лиценз, когато е даден, при самата лицензионна процедура е нарушен, те сега разглеждат наново този казус и вземат решение с участниците, които са били преди 3 и повече години, без да вземат предвид, че има нови обстоятелства и факти, настъпили през това време. Т.е. има нова федерация, създадена в 2023 г., която е член на Световната и на Европейската федерация към момента. Давам пример - от месеци ежедневно медиите отразяват г-жа Весела Лечева, която ни обяснява как "МОК каквото каже“, т.е. трябва да се гледа какво казват международните организации, световните централи за управлението и кой е меродавен управляващ в страната, и изведнъж това нещо се забравя и световният член – т.е. нашата федерация, въобще даже не беше уведомена, че има някакво разглеждане за лиценз, и се издава някаква заповед, където ние даже въобще не сме споменати, все едно не съществуваме.



Каква ще бъде реакцията на Българската спортна федерация по шахмат? Имате ли възможност за обжалване чисто като процедура?



Първо искам да кажа, че това нещо, което направиха е много грозно, точно няколко дни преди европейските шампионки да заминат за Европейското първенство, където защитават титлата си. Да пуснеш такава заповед и да дадеш лиценза на една федерация, която никога не е била член на Световната федерация, и по този начин да ги пренебрегнеш и да се подиграеш с тях, за мен е някакво безумие. Ако някой си е правил сметки, че по това време аз като председател ще съм в Грузия – адвокатите на БСФШ вече са запознати с тази заповед, така че няма да изпуснем 14-дневния срок за обжалване, мога да успокоя "експертите“ от Министерството на младежта и спорта. Така че жалба ще има от нас. Ние сме нова страна, изключително много засегната, освен морално, и финансово от тази заповед, издадена от Министерството на младежта и спорта, така че ние категорично ще се заявим като страна по този казус.



Според вас ще има ли световна реакция? На вас ви предстои гала вечеря с шефа на световния шахмат и с всички големи фигури там.



Световна реакция щеше да има още март месец, ако в мое лице и в лицето на нашата световна шампионка и делегат във FIDE Антоанета Стефанова не бяхме молили FIDE и Европейският шахматен съюз да спрат санкциите, които бяха подготвили за българските шахматисти, с идеята, че нещата в България ще се оправят, може да има някакво мирно решение. Но както видяхме за пореден път – ето го поредният лиценз, даден под масата. Днес ще уведомим съответните международни организации и въпреки нашето огромно желание и положени усилия с Антоанета Стефанова, този път няма да може да спрем санкциите, които ще ни бъдат наложени.



Какви могат да бъдат най-строгите санкции според вас? Има ли заплаха за предстоящия шампионат в Батуми?







Надявам се, че за Батуми няма да има санкции, понеже след два дни започва самото състезание. Но има Европейско първенство за деца от 8 до 18 години в Будва, има Световно първенство за 14, 16, 18 години, момичета и момчета, в Албания. Надявам се да успеем да ги спасим тях, но при всички положения след това, санкции ще последват. Те ще уведомят министър Пешев, той ще бъде запознат, така че мисля, че ще уведоми медиите за това, което ще се получи. Аз не съм наясно. Но това, което са прилагали в други държави – вадят всички състезатели от ранглистата, т.е. нито един шахматист от дадената държава няма право да участва на никакви международни първенства, взимат му рейтинга, т.е. не може да участва на първенства, където да се отчита за рейтинг. Т.е. реално шахът в България ще спре.



Г-н Василев, чувствате ли се подведен, излаган, "подхлъзнат“ по някакъв начин от Васил Антонов, от министерството?



Аз по принцип съм бизнесмен и в моя бизнес, в моята сфера неща, които ги казваме, ги спазваме. Най-малкото, като решим да направим нещо, предварително уведомяваме нашите партньори. Т.е. аз разбирам, че тук партньори нямам, всичко е било, така да се каже, една игра. Но съдът в България ще каже тази заповед колко е легитимна. Както казах, да успокоя "експертите“ в Министерството на младежта и спорта – ще спазим 14-дневния срок и ще се заявим като страна, защото сме жестоко ощетени.



Успокоихте ли шахматистите ни, на които им предстои участие на европейско първенство?



Не вярвам да могат да се успокоят, но това е. Като имаме такива управляващи, това е положението.











