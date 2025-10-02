Лудогорец с тежко домакинство на испанския Бетис

© ludogorets.com Лудогорец е домакин на Бетис в мач от втори кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата в Разград започва в 19:45 часа и ще бъде ръководена от австриеца Юлиан Вайнбергер.



Възпитаниците на Руи Мота победиха Малмьо като гост с 2:1, а в Първа лига заема трето място. Двата отбора се изправиха един срещу друг в груповата фаза на същия турнир през 2022 г., като испанците спечелиха и двете срещи.



Играчите на Мануел Пелегрини завършиха наравно 2:2 в домакинството си на Нотингам Форест, а в Ла Лига се намират на 6-о място.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на испанците е 1.73, докато този за домакините е 4.75. Равенството е оценено на 3.80.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за испанците е оценен на 1.74, докато евентуален триумф на разградчани е със ставка 4.75. Равенството е оценено на 3.70.