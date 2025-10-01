Новини
Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:45Коментари (0)33
© Неформално с Георги Петков
Син на земя прекрасна и на юнашко племе... Малко са хората, за които тези думи важат с подобна тежест в съвременната история на борбата ни, както за Ангел Гочев.

"От единия ми род имам дядо, който става 5-и на Олимпийски игри, без да допусне нито една загуба. Другият дядо - световен шампион! А на всичко отгоре баща ми - Мирослав Гочев - е истински прецедент в света на борбата, като е съдийствал, бил е треньор, а и състезател на възможно най-големите форуми. Не е лошо, като среда, в която да бъдеш отгледан", споделя гостът на Георги Петков в "Неформално". Но добавя и няколко доста неприятни детайла:

"За третото място на Евелина Николова в Токио, нашият клуб, за който тя се състезаваше, получи... 625 лева. За какъв стимул - треньорски и клубен - говорим въобще?".

"При бате Симо не съм тренирал и не знам колко разбира борбата, но баща ми, Ми
рослав Гочев, я познава на космическо и астрономическо ниво!", категоричен е международният съдия, реферирал и на Европейски първенства.

"Нека да видим дали това, което прави и казва кака Станка е правилно. Да изчакаме тези 4 години и ще разберем... Кой може да знае и да предвиди какво ще се случи? Нека видим как ще продължи всичко и какво ще бъде цялостното развитие на ситуацията", коментира участникът на Световно първенство. Допълва и неизбежната "подробност":

"Много е грозно, когато има разделение... Ставаме за смях на чуждите делегации. Давам конкретен пример. На един от турнирите в чужбина, децата на ЦСКА бяха настанени в същия хотел, но сами си поемаха разноските. За капак, по време на вечерите те сядаха отделно от останалите. Гриша Назарян, който е станал борец пред очите ми, докато аз израствах в съдийството, стои на другия край на залата... Не е готино...".
