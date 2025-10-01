Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (17)
Барса и ПСЖ приковават всички погледи върху себе си
Автор: Лъчезар Тодоров 09:39Коментари (0)20
© x.com/FCBarcelona
Барселона приема Пари Сен Жермен в мач от втори кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Двубоят на Олимпийския стадион "Луис Компанис" започва в в 22:00 часа българско време.

Играчите на Ханзи Флик спечелиха визитата си на Нюкасъл с 2:1, а в Ла Лига заема първа позиция. За последно двата отбора играха през 2024 г., като срещата в Испания завърши 4:1 за французите.

Футболистите на Луис Енрике победиха у дома Аталанта с 4:0, а в Лига 1 се намират на лидерската позиция. ПСЖ има две победи в последните си пет мача срещу Барса.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Барса е 1.76, докато този за гостите е 4.00. Равенството е оценено на 4.33.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за испанците е оценен на 1.73, докато евентуален триумф на французите е със ставка 4.15. Равенството е оценено на 4.50.
