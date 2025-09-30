Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (8)
Любомир Ганев: Обещаваме ви, че ние ще ви радваме, а вие продължавайте да ни подкрепяте
Автор: Георги Куситасев 19:00Коментари (0)39
©
Любомир Ганев, президент на Българска федерация по волейбол, говори пред хилядите зрители, дошли пред "Александър Невски" да посрещнат световните ни вицешампиони. 

"Аз се чувствам най-гордия президент на федерация, не само в България. Успяхме да направим страхотни неща. Благодаря на всички вас, които бяхте по улиците, площадите, залите и които сега сте тук. Благодаря за подкрепата, която ни оказвахте. Обещаваме ви, че ние ще ви радваме, а вие продължавайте да ни подкрепяте", каза Ганев на сцената.

Още по темата: общо новини по темата: 60
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Александър Николов: Радвам се, че успяхме да сплотим една цяла нация
 Хиляди пеят химна със световните вицешампиони по волейбол
 Световните ни вицешампиони пристигнаха пред "Александър Невски"
 Нечестно действие лиши Русев от голяма титла в кеча
 Любо Ганев призова: Елате да посрещнем момчетата, имат нужда от вас
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: