Спортните новини: Днес (14) | Вчера (8)
Световните ни вицешампиони пристигнаха пред "Александър Невски"
Автор: Георги Куситасев 18:22
Националите по волейбол пристигнаха с шампионския автобус пред храм паметник "Александър Невски" в центъра на София. 

Световните ни вицешампиони тръгнаха от "Студентски град" в шампионския парад, за да пристигнат пред чакащите ги хиляди българи. 

Националите за втори път играха на финал на Световно по волейбол след 1970г.

На екраните на площад "Александър Невски“ се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на Световното първенство, съчетани с музикална програма. Сред изпълнителите са братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев, Бон-Бон и други. 

Ето и целият шампионски отбор: 

Симеон Николов, Стоил Палев, Венислав Антов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Алекс Грозданов, Борис НачевИлия Петков, Преслав Петков, Дамян Колев, Димитър Добрев

Старши треньор: 

Джанлоренцо Бленджини

