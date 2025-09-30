Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (8)
Алекс Николов: Насълзиха ми се очите като видях всички прекрасни неща тук
Автор: Лъчезар Тодоров 13:41Коментари (0)55
© volleyballworld.com
Реализатор номер 1 на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините - Алекс Николов, говори пред медиите след завръщането на националния ни отбор в България.

"Осъзнахме, че можем да направим нещо голямо още като излязохме първи в групата. Преди година се говореше дали ще запишем изобщо победа в груповата фаза. Като излязохме с три победи от групата си дадохме сметка, че сме отбор за първата четворка. Победихме 6 мача поред преди финала. Много съм горд и се радвам за постигнатото. Виждам какво се случва. Насълзиха ми се очите като видях всички прекрасни неща тук. Страхотно! Страхотно! Индивидуалната награда не е важна. Важното е сребърният медал. Волейболът се играе от 7 играчи, ако някой не ми я подаде или друг не ми я посрещне, как ще мога да я забия. Баща ми беше доста обран. Не звънеше. Искаше да сме фокусирани, получи ни се. Каза ни да не четем медиите. Първите му думи бяха, че е горд с мен и брат ми. Прекрасно е всичко. Тренирам от много малък волейбол и смятам, че всичко е заслужено, защото все пак много години не бяхме на това ниво“, сподели посрещач номер 1 на Мондиала.
Още по темата: общо новини по темата: 57
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Любо Ганев призова: Елате да посрещнем момчетата, имат нужда от вас
 Мартин Атанасов: Това е само началото на този отбор
 Джалоренцо Бленджини: Трябва да продължим да работим по същия начин
 Симеон Николов пред ФОКУС: Обичам България, искам децата ми да растат тук
 Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: