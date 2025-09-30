Мартин Атанасов: Това е само началото на този отбор

Новини
Автор: Лъчезар Тодоров 13:41Коментари (0)55
© volleyballworld.com
Българският национал - Мартин Атанасов, говори пред медиите след завръщането на волейнационалите ни от Световното първенство във Филипините, където спечелихме сребърен медал.

"Бих казал, че не сме очаквали такова нещо, само от близките ни чувахме за какво става въпрос. Тепърва днес през деня ще виждаме емоцията на хората. Мога да кажа само едно голямо благодаря и да продължават да ни подкрепят така, защото това е само началото на този отбор. Когато се класирахме на финала и осигурихме медала беше най-хубавият момент. Най-хубавият момент, който може да си пожелае един спортист, е да празнува рожден ден в такъв момент. Не е най-правилният момент сега, не искам да говоря за политика. Благодаря на всички, които са дошли да ни подкрепят. По-късно днес ще осъзнаем за какво става въпрос. Нямаме проблем с тази тежест, много си вярваме, защото знаем какви играчи има в отбора, какъв щаб имаме, с какви фенове разполагаме и знаем, че сме стигнали дотук с много работа. Да, най-опитният съм на 29, което говори достатъчно, никога не е било това нещо, досега съм бил сред най-младите. Удоволствие е да играя с тези момчета, помагаме си взаимно и може да изкарам още няколко години без проблем“, завърши най-опитният волейболист в състава на Джанлоренцо Бленджини.
