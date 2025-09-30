Новини
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Автор: Бойко Серафимов 11:32Коментари (0)65
© ФОКУС
Посрещачът на мъжкия ни национален отбор по волейбол - Аспарух Аспарухов, говори специално пред "Фокус" минути след прибирането на волейнационалите ни от Световното първенство във Филипините. 25-годишният ни национал бе придружен от баща си - Аспарух Аспарухов-старши, който също сподели как е преживял славните победи и каква е цената на успеха.

"Малко по малко започва да ни залива реалността. Досега бяхме далеч и не разбирахме точно какво ни очаква като се приберем в България. Много съм щастлив и благодаря на всички, които са тук. Изключително много лишения, изключително много труд. Не знам колко години станаха, в които се занимавам с волейбол. Почти от началото е така. По този начин съм възпитан вкъщи, както виждате. Няма как по друг начин да се случат нещата без всичкия този положен труд. Трябва да има непримиримост и желание за резултати, които просто в един момент изпъкват", заяви родния национал.

Цялото интервю може да чуете в прикаченото видео!

