Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (8)
Алекс Грозданов: Най-голямата награда за нас е народът по улиците
Автор: Лъчезар Тодоров 10:48Коментари (0)31
© ФОКУС
Капитанът на мъжкия ни национален отбор по волейбол - Алекс Грозданов, говори пред родните медии при завръщането на националите ни от Световното първенство, което се проведе във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели сребърните отличия, записвайки 6 победи и едно поражение от Италия на финала.

"По време на първенството се бяхме абстрахирали в голяма степен от всички медиини изяви и социални мрежи, така че в последните два дни започнахме да разбираме как стоят нещата в България и какво сме направили. Как сме изкарали целия народ на улицата. Благодаря, смятам четова е най-голямата награда за отбора. Ние сме млад отбор и не сме очаквали такова посрещане. Дори на слизане от самолета споделих на треньора, че се чуствам като едно 15-годишно дете, което не знае какво се случва. Радвам се. Виждам, че целият отбор е щастлив", заяви Грозданов.

Цялото интервю може да чуете в прикаченото видео!

Още по темата: общо новини по темата: 51
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
29.09.2025
29.09.2025
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Алекс Николов: Няма отбор, който е тренирал повече от нас 
 Закъсалият Ботев приема буксуващия Левски в Пловдив
 Любо Ганев: Радвам се, че успяхме да запалим толкова фенове в България, а и във Филипините!
 Владимир Николов пред "Фокус": Това е най-голямото щастие за един родител
 Футболист на Добруджа с повиквателна в националния отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: