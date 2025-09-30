© ФОКУС Капитанът на мъжкия ни национален отбор по волейбол - Алекс Грозданов, говори пред родните медии при завръщането на националите ни от Световното първенство, което се проведе във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели сребърните отличия, записвайки 6 победи и едно поражение от Италия на финала.



"По време на първенството се бяхме абстрахирали в голяма степен от всички медиини изяви и социални мрежи, така че в последните два дни започнахме да разбираме как стоят нещата в България и какво сме направили. Как сме изкарали целия народ на улицата. Благодаря, смятам четова е най-голямата награда за отбора. Ние сме млад отбор и не сме очаквали такова посрещане. Дори на слизане от самолета споделих на треньора, че се чуствам като едно 15-годишно дете, което не знае какво се случва. Радвам се. Виждам, че целият отбор е щастлив", заяви Грозданов.



Цялото интервю може да чуете в прикаченото видео!



