Спортните новини: Днес (6) | Вчера (17)
Кирил Тодоров първи в RC4 на планинско изкачване Враца
Автор: Георги Куситасев 12:38Коментари (0)68
© ФОКУС
виж галерията
През изминалия уикенд се проведе третия кръг от шампионата по планинско изкачване "Враца" 2025

Откриването беше уважено от председателя на Народното Събрание г-жа Наталия Киселова, както от посланика на САЩ и представители на община Враца.

Тренировките протекоха доста интересно. Заради преваляванията в събота трите манша бяха доста интригуващи, като времената на участниците бяха сравнително близки. По време на третия манш трасето започна да изсъхва, но заради няколко състезателни инцидента се забави доста, а някои от участниците не успяха да стартират, защото стана доста тъмно и организаторите решиха да прекратят тренировките.

Така след два пълни и частичен трети манш, в който най-силните коли не взеха участие, състезателят на Астра Рейсинг - Кирил Тодоров с Opel Corsa Rally4 записа второ най-добро време от всички.

Неделя състезанието стартира при сухо трасе, като през целия ден времето се задържа стабилно и остана без дъжд. Кирил Тодоров показа силно каране и направи 3 чисти манша, като всеки следващ бе по-бърз от предходните. В края на деня Тодоров завърши първи в своя клас RC4 с преднина пред втория в класа 18,14 секунди, и общо 6ти в генералното класиране.

**Кирил Тодоров : "Много съм доволен, че имаше дъжд и мокро трасе, защото успях да направя и тренировка на такава настилка. През трите тренировъчни манша екипът на Астра Рейсинг направи различни настройки на автомобила и та стигнахме до много добър "сетъп" , който ми допадна, а и постигнатите времена са показател за добре свършената работа. Убеден съм, че това ще спомогне много за предстоящите състезания, защото есента настъпва, а валежите ще са все по-чести. Следващият уикенд сме във Варна на планинско изкачване "Аладжа Манастир", а прогнозата е точно за дъждовно време. Благодаря на Астра Рейсинг и основния ни партньор този сезон BETHUB.bg за подкрепата!"

Победител стана Пламен Камбуров, следван от Ивайло Игнатов и Венцислав Цонев.






