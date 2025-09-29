Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (17)
Карлос Насар: Желая на волейболистите крепко здраве и да продължават да мачкат наред
Автор: Георги Куситасев 09:33Коментари (0)29
© ФОКУС
Мегазвездата на българския спорт Карлос Насар коментира успеха на волейболните ни национали, които стигнаха до сребърен медал на Световното първенство за мъже във Филипините

"Волейнационалите донесоха толкова радост и гордост в сърцата на всички българи, за което им благодарим. Гордеем се истински с тях"

"Вярвам, че това е само малка част от техните възможности. Затова им желая крепко здраве и да продължават да мачкат наред и да пълнят сърцата ни с гордост и очите ни със сълзи. Бъдете здрави!", каза Насар в специално видеообръщение, изпратено до предаването по БТВ "120 минути".
