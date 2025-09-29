Новини
България с нов шанс за медал от Мондиал по волейбол във Филипините
Автор: Георги Куситасев 09:22
© fivb.com
FIVB и Световният волейболен съюз обявиха, че Филипините получават правото да бъдат домакини и на Световното първенство по волейбол за жени през 2029 г. Страната домакин беше потвърдена от президента на FIVB Фабио Азеведо и легендарната волейболистка Лейла Барос преди финала на Световното първенство по волейбол за мъже на FIVB Филипини през 2025 г.

Световното първенство за жени ще се проведе за първи път във Филипините, нация с дълбока страст към волейбола. Филипините организираха Световно първенство за мъже през 2025 г., което приключи вчера.

"Състезанието демонстрира организационните постижения на страната, топлото гостоприемство и невероятния ентусиазъм на нейните фенове", пишат от Световната федерация по волейбол.

Изданието през 2029 г. представлява възможност за изграждане на трайно и въздействащо наследство за спорта и неговите фенове във Филипините и по-широкия регион.






