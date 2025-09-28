Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (12)
Трогващо! Световен шампион с Италия избърса сълзите на либерото на България
Автор: Георги Куситасев 21:26Коментари (0)44
© MAX Sport
България загуби от Италия битката за световната титла във волейбола при мъжете, а след края на срещата един трогващ момент обиколи света на спорта! 

По време на традиционното ръкостискане между тимовете след края на двубоя, италианецът Симоне Анцани видя срещу себе си либерото на България Дамян Колев, който бе със сълзи на очи. 

Световният шампион поздрави нашето момче, избърса сълзите му и го подкрепи в тежкия момент. 

Това показва, че можеш да си на върха не само в спортен план, а и извън него. В живота дори е по-важно!

Още по темата: общо новини по темата: 37
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Историческо постижение за селекционера на Италия!
 Христо Стоичков към волейболистите: Едно голямо благодаря
 Премиерът Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!
 Симеон Николов: Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали
 Слави Трифонов: За пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: